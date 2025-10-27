Icon

عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي
المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالرياض، اليوم، معالي وزير الدفاع المدني والطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية في جمهورية روسيا الاتحادية، الفريق أول ألكسندر كورينكوف.

وجرى خلال الاستقبال بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الدفاع المدني والوقاية والإطفاء والإنقاذ، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الطوارئ والاستجابة للكوارث.

كما جرى استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة المملكة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025، التي تُقام تحت إشراف وزارة الداخلية، وبمشاركة دولية واسعة، من ضمنها روسيا الاتحادية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلَّف، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، والمدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والمدير العام لمكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

فيما حضر من الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ومعالي نائب وزير الدفاع المدني لشؤون الطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية رومان كورينين، ومعالي نائب وزير الدفاع المدني وحالات الطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية للشؤون الداخلية الفريق فياتشيسلاف بوتكو.

