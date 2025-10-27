عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي ما المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع؟ زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات 900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها 5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك التأمينات: إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد استمرار حركة سكان غزة نحو الشمال وسط نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات هيئة التأمين توقف المتحدة بعد رصد عدد من المخالفات تأجيل أكثر من 1400 رحلة جوية مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالرياض، اليوم، معالي وزير الدفاع المدني والطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية في جمهورية روسيا الاتحادية، الفريق أول ألكسندر كورينكوف.
وجرى خلال الاستقبال بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الدفاع المدني والوقاية والإطفاء والإنقاذ، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الطوارئ والاستجابة للكوارث.
كما جرى استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة المملكة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025، التي تُقام تحت إشراف وزارة الداخلية، وبمشاركة دولية واسعة، من ضمنها روسيا الاتحادية.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلَّف، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، والمدير العام للدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والمدير العام لمكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، والمدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.
فيما حضر من الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ومعالي نائب وزير الدفاع المدني لشؤون الطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية رومان كورينين، ومعالي نائب وزير الدفاع المدني وحالات الطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية للشؤون الداخلية الفريق فياتشيسلاف بوتكو.