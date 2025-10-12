Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نهاية أكتوبر الجاري

عبدالعزيز بن سعود يرعى بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
عبدالعزيز بن سعود يرعى بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يوم 28 أكتوبر الجاري، حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، التي تستضيفها المملكة خلال المدة من 26 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025م في الرياض، وتنظمها المديرية العامة للدفاع المدني بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ.

وثمّن مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج رعاية سمو وزير الداخلية للبطولة التي تُقام لأول مرة في المملكة، وتزامنها مع مرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني، مؤكداً أن هذه الرعاية تجسّد مكانة المملكة كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتعكس صورتها الإيجابية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

قد يهمّك أيضاً
إعادة دراسة شروط القبول والتسجيل بدورة الأمن العام يُنصف الشباب

إعادة دراسة شروط القبول والتسجيل بدورة الأمن العام يُنصف الشباب

وزير الداخلية يكرم ذوي متطوع توفي بعملية البحث عن مفقود وادي الحائر

وزير الداخلية يكرم ذوي متطوع توفي بعملية البحث عن مفقود وادي الحائر

وأوضح أن البطولة التي ستقام في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية تمثّل منصة دولية لتطوير مهنة الإطفاء والإنقاذ وتحسين مهارات العاملين فيها، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. واستعراض أحدث التقنيات العالمية في مجال السلامة والحماية المدنية، مبينًا أن البطولة ستشهد مشاركة واسعة من وفود رسمية من 22 دولة، وأكثر من 300 مشارك، سيتنافسون في أربع مسابقات تشمل سباق قفز الحواجز 100م، والسباق التتابعي 400م، وتسلق البرج بالسلالم، وسباق المكافحة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد