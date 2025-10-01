Icon

عشرات القتلى في زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الفلبين

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ صباحاً
عشرات القتلى في زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الفلبين
المواطن - فريق التحرير

أسفر زلزال بلغت شدته 6.9 درجات على مقياس ريختر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصًا في إحدى مقاطعات وسط الفلبين، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وبحسب تصريحات مسؤول إدارة الكوارث في البلاد، ريكس يجوت، وقع الزلزال نتيجة صدع محلي، وكان مركزه على بعد نحو 17 كيلومترًا شمال شرقي مدينة بوجو الساحلية بإقليم سيبو، الذي يقطنه قرابة 90 ألف نسمة. وأوضح أن بوجو وحدها سجلت 14 حالة وفاة، إضافة إلى أكثر من 140 مصابًا جراء الهزات التي طالت الإقليم ومناطق مجاورة مساء الثلاثاء.

وأشار يجوت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع، لافتًا إلى أن فرق الإنقاذ تبذل جهودًا مضنية في مناطق جبلية تضررت بانهيارات أرضية وتساقط صخور ضخمة، وتعمل على نقل معدات ثقيلة لتسريع عمليات البحث عن ناجين.

وتأتي هذه الكارثة الطبيعية في وقت لا تزال فيه أقاليم وسط الفلبين تعاني آثار عاصفة قوية ضربتها يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مصرع 27 شخصًا على الأقل، معظمهم جراء الغرق أو سقوط الأشجار، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن مدن وبلدات بأكملها، واضطرار عشرات الآلاف إلى إخلاء منازلهم.

