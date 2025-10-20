Icon

توقف مواقع عالمية

عطل في “أمازون ويب سيرفيسز” يشل سناب شات

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٦ مساءً
عطل في “أمازون ويب سيرفيسز” يشل سناب شات
المواطن - فريق التحرير

شهدت خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS) السحابية انقطاعًا واسع النطاق صباح يوم الاثنين، أثر على خدمات العديد من المواقع والمنصات والتطبيقات، من بينها تطبيق سناب شات ولعبة فورتنايت.

وقالت شركة أمازون على لوحة معلومات حالة خدمات “AWS”: “يمكننا تأكيد ارتفاع معدلات الأخطاء وفترات التأخير في العديد من خدمات AWS في منطقة US-EAST-1”.

عطل في أمازون ويب سيرفيسز

وبدأت شكاوى المستخدمين بالارتفاع بعد الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت لندن، حيث أظهرت بيانات من موقع داون ديتيكتور -المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية- آلاف البلاغات من المستخدمين عن أعطال ومشكلات في الخدمة.

وأوضحت شركة الذكاء الاصطناعي “بيربلكسيتي” إن تعطل خدمات أمازون ويب سيرفيسز “يؤثر على استقرار الموقع الإلكتروني”.

ومن بين الخدمات المتأثرة أيضًا بالانقطاع لعبة فورتنايت المملوكة لشركة إيبك غيمز، ومنصة روبلوكس للألعاب.

وأكدت ميريديث ويتاكر، رئيسة تطبيق المراسلة سيغنال، على منصة إكس أن خدمة التطبيق تأثرت أيضًا بانقطاع خدمة أمازون.

ومن بين المنصات المالية التي تأثرت خدمتها بالانقطاع باي بال، و”Venmo”، و”Chime”، كذلك تعطل أيضًا تطبيق ليفت، منافس أوبر، لآلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.

