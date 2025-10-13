علاج أمراض الدماغ بجزيئات الذهب

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
في مختبرات إيطاليا طوّر العلماء طريقة علاجية مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب النانوية لعلاج أمراض دماغية خطيرة، من بينها ألزهايمر والاضطراب ثنائي القطب.
وأوضح العلماء -وفقًا لما نشرته مجلة Advanced Materials- أن الجسيمات الذهبية التي يبلغ قطرها نحو نانومترين، تم تثبيتها بمادة الغلوتاثيون وتزويدها بأيونات الليثيوم، وتُعطى للمريض عبر بخاخ أنفي، ما يسمح بإيصال الليثيوم مباشرة إلى خلايا الدماغ دون رفع مستوياته في الدم، وبالتالي تقليل الآثار السامة على الكلى والغدة الدرقية.
وأظهرت التجارب على الفئران أن هذه التقنية تثبط نشاط إنزيم GSK-3 في منطقة الحصين المرتبطة بالذاكرة والتعلم.
وسُجلت الطريقة كبراءة اختراع، ويجري التحضير لمزيد من دراسات السلامة قبل بدء التجارب السريرية على البشر.