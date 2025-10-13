Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم  Icon السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار Icon شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام Icon المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام Icon وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

علاج أمراض الدماغ بجزيئات الذهب

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٩ صباحاً
علاج أمراض الدماغ بجزيئات الذهب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في مختبرات إيطاليا طوّر العلماء طريقة علاجية مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب النانوية لعلاج أمراض دماغية خطيرة، من بينها ألزهايمر والاضطراب ثنائي القطب.

وأوضح العلماء -وفقًا لما نشرته مجلة Advanced Materials- أن الجسيمات الذهبية التي يبلغ قطرها نحو نانومترين، تم تثبيتها بمادة الغلوتاثيون وتزويدها بأيونات الليثيوم، وتُعطى للمريض عبر بخاخ أنفي، ما يسمح بإيصال الليثيوم مباشرة إلى خلايا الدماغ دون رفع مستوياته في الدم، وبالتالي تقليل الآثار السامة على الكلى والغدة الدرقية.

قد يهمّك أيضاً
أخطر 5 مواد غذائية على الدماغ

أخطر 5 مواد غذائية على الدماغ

وأظهرت التجارب على الفئران أن هذه التقنية تثبط نشاط إنزيم GSK-3 في منطقة الحصين المرتبطة بالذاكرة والتعلم.
وسُجلت الطريقة كبراءة اختراع، ويجري التحضير لمزيد من دراسات السلامة قبل بدء التجارب السريرية على البشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد