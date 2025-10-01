علاج جديد يعزز فعالية المضادات الحيوية التقليدية

أعلن باحثون من جامعة أوريغون الأمريكية عن تطوير نهج علاجي مبتكر يعزز فعالية المضادات الحيوية التقليدية بما يصل إلى 10 آلاف ضعف، ما يمثل بارقة أمل جديدة لملايين المرضى الذين يعانون من الجروح المزمنة، خاصة المصابين بقرح قدم السكري.

وأوضح الفريق البحثي أن العلاج الجديد يعتمد على دمج المضادات الحيوية المعروفة مع جرعات منخفضة من مادة الكلورات، وهي مركب كيميائي بسيط لا يسبب ضررًا للخلايا البشرية عند التركيزات المستخدمة.

وأظهرت التجارب المخبرية أن هذا المزيج يضاعف فاعلية المضادات الحيوية بشكل كبير، مما يسمح باستخدام جرعات أقل وتقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالعلاج طويل الأمد.

وأشارت الباحثة في علم الأحياء بجامعة أوريغون الدكتورة ميلياني سبيرو، إلى أن البكتيريا المسببة للجروح المزمنة، مثل الزائفة الزنجارية، تعتمد على تنفس النترات في بيئات منخفضة الأكسجين، ما يجعلها مقاومة للعلاجات التقليدية, منوهة أن الكلورات تجعل هذه البكتيريا أكثر حساسية للمضادات الحيوية، مما يحول العلاج من أداء ضعيف إلى قاتل فعال للبكتيريا.

ورغم النتائج الواعدة، أكد الباحثون أن تطبيق هذا النهج في العيادات الطبية لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، خاصة في ظل تعقيد المجتمعات البكتيرية في الجروح المزمنة.

ويفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة في مواجهة مقاومة المضادات الحيوية، من خلال استخدام الأدوية المعتمدة بطرق أكثر ذكاء وفعالية، مما يقلل من الحاجة إلى تطوير أدوية جديدة.