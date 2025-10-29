عملية ريو.. 119 قتيلاً في أعنف تدخل للشرطة بتاريخ البرازيل

الرئيس السوري: السعودية نموذج رائد بالمنطقة في الأمن والاستقرار والاستثمار البنك الدولي: أسعار السلع ستتراجع إلى أدنى مستوياتها 5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة فرنسا.. الأمن يفشل في العثور على مجوهرات اللوفر الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” 25 نقطة أساس احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان ولي العهد يلتقي برئيس جمهورية غينيا الاستوائية الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية
أعلنت السلطات البرازيلية مقتل 119 شخصًا على الأقل بينهم أربعة شرطيين في عملية أمنية ضخمة نفذتها الشرطة في أحياء فقيرة بمدينة ريو دي جانيرو، ضد إحدى أكبر عصابات تهريب المخدرات في البلاد، لتصبح أعنف حملة أمنية في تاريخ البرازيل.
وأثارت الحصيلة صدمة واسعة، إذ عبّر الرئيس لولا دا سيلفا عن ذهوله، بينما طالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بتحقيق عاجل.
وشارك في العملية أكثر من 2500 عنصر أمني استهدفوا جماعة “كوماندو فيرميليو”، ما تسبب بشلل شبه تام في المدينة قبل أن تعود الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها الأربعاء.