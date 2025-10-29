Icon

عملية ريو.. 119 قتيلاً في أعنف تدخل للشرطة بتاريخ البرازيل

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
عملية ريو.. 119 قتيلاً في أعنف تدخل للشرطة بتاريخ البرازيل
المواطن - فريق التحرير

أعلنت السلطات البرازيلية مقتل 119 شخصًا على الأقل بينهم أربعة شرطيين في عملية أمنية ضخمة نفذتها الشرطة في أحياء فقيرة بمدينة ريو دي جانيرو، ضد إحدى أكبر عصابات تهريب المخدرات في البلاد، لتصبح أعنف حملة أمنية في تاريخ البرازيل.
وأثارت الحصيلة صدمة واسعة، إذ عبّر الرئيس لولا دا سيلفا عن ذهوله، بينما طالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بتحقيق عاجل.

وشارك في العملية أكثر من 2500 عنصر أمني استهدفوا جماعة “كوماندو فيرميليو”، ما تسبب بشلل شبه تام في المدينة قبل أن تعود الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها الأربعاء.

