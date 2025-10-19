Icon

حماس تتهم إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار

غارات إسرائيلية على رفح وجباليا وسقوط قتلى وجرحى

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣١ مساءً
غارات إسرائيلية على رفح وجباليا وسقوط قتلى وجرحى
المواطن - فريق التحرير

شنت إسرائيل 3 غارات، اليوم الأحد، على مدينة رفح جنوب القطاع، التي لا تزال أجزاء واسعة منها خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية، كما وقع انفجار في آلية عسكرية إسرائيلية برفح.

وعن تطورات الأحداث، فقد توقف دخول شاحنات المساعدات من معبر رفح إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، وأطلقت دبابات إسرائيلية نيراناً كثيفة في شرق خان يونس.

إلى ذلك، أضاف أن قصفاً إسرائيلياً طال جباليا، شمال القطاع، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

دعوة لعودة الحرب

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن “مقاتلي حماس نفذوا هجمات متعددة ضد قواته خارج المنطقة العازلة” المعروفة باسم “الخط الأصفر”، بما في ذلك إطلاق قذيفة صاروخية ونيران قناصة، واصفا ذلك بأنه “انتهاك صارخ” لاتفاق وقف إطلاق النار.

بدوره زعم مسؤول عسكري إسرائيلي أن “حماس شنت هجمات ضد الجيش خارج الخط الأصفر”.

في حين كشفت مصادر إسرائيلية أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، عقدا جلسة أمنية عاجلة لبحث الرد على هذا الانتهاك”، وفقا لـ”العربية”.

من جهته، حث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير نتنياهو على “استئناف القتال في غزة”. واعتبر أن “حماس خطر على أمن إسرائيل، ولا تحترم اتفاق وقف النار”.

حماس تتهم إسرائيل بالخروقات

في المقابل، أكدت حماس أنها ملتزمة باتفاق وقف النار، مشددة على أن “إسرائيل هي من تخرقه وتختلق ذرائع”.

كما اتهمت الحركة “نتنياهو بمحاولة التهرب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين”.

أتت تلك التطورات فيما واصلت الجرافات عمليات الحفر في منطقة حمد بمدينة خان يونس جنوباً أيضاً، من أجل البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين وانتشالها من تحت الردم والركام.

كما جاءت بعدما بدأ الجيش الإسرائيلي بترسيم ما يسمى بالخط الأصفر، الذي انسحبت إليه قواته منذ العاشر من أكتوبر الحالي، بموجب شروط وقف إطلاق النار الحالي في غزة بعلامات مادية.

فيما أظهرت صورة من غزة تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم كتلا خرسانية مطلية باللون الأصفر وعلامات معدنية صفراء عليها، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أمر الجمعة بوضع العلامات المادية بحيث تكون حدود سيطرة الجيش في القطاع مرئية بوضوح.

وأضاف أن هذه العلامات ستكون بمثابة تحذير “لعناصر حماس وسكان غزة بأن أي انتهاك أو محاولة لعبور الخط سيتم الرد عليها بالنيران”.

 

 

