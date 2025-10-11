Icon

ضمن التقومي الدراسي للعام الجاري

غدًا.. بداية أول إجازة رسمية مطولة في العام الدراسي الحالي

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٣ مساءً
غدًا.. بداية أول إجازة رسمية مطولة في العام الدراسي الحالي
المواطن - فريق التحرير

تبدأ، غدا الأحد، أول إجازة رسمية مطولة ضمن عطلة نهاية الأسبوع، للعام الدارسي الحالي، وتشمل الإجازة الطلاب والطالبات إلى جانب منسوبي التعليم في جميع أنحاء السعودية.

أول إجازة رسمية مطولة

وتُعد هذه الإجازة هي ثاني فترة توقف معتمدة بعد إجازة اليوم الوطني، ضمن التقويم الدراسي الذي أقرته وزارة التعليم للعام الحالي، والذي شهد عودةً لنظام الفصلين الدراسيين.

وكانت وزارة التعليم أوضحت أن الخطة الزمنية للإجازات، التي يبلغ مجموع أيامها 59 يوماً على مدار العام، قد تمت هيكلتها بعناية لتحقيق التوازن بين فترات الدراسة والراحة.

وتُعدّ هذه الإجازة من الإجازات المدرجة ضمن التقويم الدراسي الجديد، وتأتي بهدف تعزيز الإنتاجية، وتجديد النشاط، وتحقيق التوازن بين العملية التعليمية والراحة النفسية للطلاب والمعلمين.

وتأتي هذه الإجازة قبل أسابيع من بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، لتشكل فرصة لإعادة شحن الطاقات والاستعداد لمواصلة المسيرة التعليمية بروح عالية.

إجازات العام الدراسي

ويشمل التقويم عددًا من الإجازات؛ أبرزها إجازة اليوم الوطني في 1 ربيع الآخر 1447هـ (23 سبتمبر 2025م)، وإجازتان إضافيتان في 20 ربيع الآخر (12 أكتوبر 2025م)، ومن 20 إلى 23 جمادى الآخرة (11 إلى 14 ديسمبر 2025م) فيما يحصل الطلاب على إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول “إجازة الخريف” خلال الفترة من 30 جمادى الأولى إلى 8 جمادى الآخرة (21 إلى 29 نوفمبر 2025م).

وتمتد إجازة منتصف العام الدراسي من 20 رجب إلى 28 شعبان (9 إلى 17 يناير 2026م)، تليها إجازة يوم التأسيس في 5 رمضان (22 فبراير 2026م)، وإجازة عيد الفطر من 17 رمضان إلى 9 شوال (6 إلى 28 مارس 2026م) ويشمل التقويم إجازة عيد الأضحى في الفترة من 5 ذي الحجة إلى 15 ذي الحجة (22 مايو إلى 1 يونيو 2026م).

وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي في 10 محرم 1448هـ الموافق 25 يونيو 2026م، على أن يعود الطلاب للعام الدراسي الجديد بتاريخ 10 ربيع أول 1448هـ الموافق 23 أغسطس 2026م.

