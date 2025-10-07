غرامة تصل إلى 6 آلاف ريال لمخالفة المراوغة بين المركبات

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن المراوغة بين المركبات أثناء القيادة تُعد مخالفة مرورية جسيمة، مشيرةً إلى أن الغرامة المالية المقررة لها تتراوح بين 3 آلاف و6 آلاف ريال.

وأكدت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس)، أن هذا السلوك يشكل خطرًا بالغًا على السلامة المرورية، إذ يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث المفاجئة، داعيةً قائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة الآمنة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.