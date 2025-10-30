غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025 لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938 ضبط مقيم تحرش بامرأة في القصيم ضبط 6 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في حائل انطلاق تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بمشاركة القوات الجوية في الإمارات سماحة مفتي عام المملكة يستقبل أعضاء هيئة كبار العلماء ضبط مواطن رعى 16 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز طيران ناس يعلن وصول طائرة الهلال.. والرياض – الدوحة أولى رحلاتها بالفريق يزيد الراجحي يرفع جاهزيته في باها القصيم لتحقيق اللقب الخامس على التوالي
أعلنت هيئة التأمين، اليوم الخميس، فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال بحق إحدى شركات التأمين، وذلك لمخالفتها للتعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 05/02/1439هـ.
