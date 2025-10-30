Icon

غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت هيئة التأمين، اليوم الخميس، فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال بحق إحدى شركات التأمين، وذلك لمخالفتها للتعليمات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 05/02/1439هـ.

