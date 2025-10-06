أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” فتح باب التسجيل في مسابقة “بيبراس موهبة” للعام 2025، التي تُنظَّم عن بُعد بالشراكة مع وزارة التعليم، بهدف تشجيع الطلبة على تنمية مهاراتهم، في حل المسائل وفهم مفاهيم المعلوماتية، ويستمر التسجيل حتى الأول من ديسمبر 2025م.

وتُعَدّ مسابقة “بيبراس موهبة”، من أبرز المسابقات الدولية في مجال المعلوماتية وعلوم الحاسب، إذ تهدف إلى تنمية مهارات الفكر المعلوماتي، والمنطق، والتفكير الحسابي لدى طلاب المدارس، ويشارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة حول العالم.

وتستهدف المسابقة الطلبة من الصف الثالث الإبتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، من خلال اختبار إلكتروني يُنفَّذ عن بُعد عبر منصة مخصصة تُمكّن الطلاب من المشاركة من أي مكان داخل المملكة، ويقيس مهارات التفكير المنطقي، والتحليل المجرّد، ووضع الحلول الإبداعية.

وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة المعلوماتية بين الطلبة وتنمية قدراتهم، على حل المشكلات بطرق مبتكرة، من خلال اختبار قدرتهم على تفكيك المسائل المعقدة والتعرّف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد، بما يعزز لديهم التفكير المنهجي والإبداعي.

ودعت “موهبة” الطلبة الراغبين في المشاركة، إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدةً أن المسابقة تُعَدّ فرصة لتنمية مهارات التفكير العلمي والحاسوبي، وصقل قدرات الطلبة على التعامل مع المشكلات بأسلوب منطقي وإبداعي.

كما يمكن لطلبة المملكة وأولياء أمورهم الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول آلية التسجيل والمواعيد عبر الموقع الرسمي للمؤسسة: www.mawhiba.sa .