فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية
المواطن - فريق التحرير

افتتحت الأمم المتحدة، في العاصمة الفيتنامية هانوي، باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية، لمواجهة تصاعد إساءة استخدام التكنولوجيا في جرائم تشمل الإرهاب والاتجار بالبشر والجرائم المالية وتهريب المخدرات.
وحتى الآن، وقّعت 65 دولة على الاتفاقية التي تدخل حيز النفاذ بعد 90 يومًا من إيداع وثيقة التصديق الأربعين لدى الأمم المتحدة، عقب اعتمادها في ديسمبر 2024 بعد مفاوضات استمرت خمس سنوات.

أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاقية تمثل أداة ملزمة لتعزيز الدفاعات المشتركة ضد الجرائم السيبرانية، مشيرًا إلى أنها تضمن حماية جميع الدول دون استثناء.

وتُنشئ الاتفاقية إطارًا عالميًا لتبادل الأدلة الإلكترونية، وتُجرّم جرائم مثل الاحتيال الإلكتروني والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت والنشر غير الرضائي للصور الحميمة، إضافة إلى إنشاء شبكة تعاون دولية تعمل على مدار الساعة لدعم التحقيق والتعاون القضائي.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي أن الجريمة السيبرانية تُغيّر ملامح الجريمة المنظمة، وأن الاتفاقية تمثل أداة حيوية لتعزيز التعاون الدولي.

