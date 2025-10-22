فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 عن فتح بابالتسجيل في برنامج المتطوعين للبطولة القارية المقبلة كأس آسيا تحت 23 عاماًالسعودية 2026، المقرر إقامتها في مدينتي جدة والرياض خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب والشابات من المساهمة في إنجاح البطولة،واكتساب خبرات عملية في مجالات متعددة، وبناء مهارات قيادية واتصالية منخلال برامج تدريبية تُعزّز من جاهزيتهم لسوق العمل مستقبلاً، كما يُعدّالبرنامج فرصة ثمينة لاكتساب الخبرة الميدانية، والتعرف عن قرب، على آلياتتنظيم البطولات الكبرى، إضافةً إلى بناء شبكة علاقات مهنية واسعة، وتنميةروح القيادة والعمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية، والذي يُسهم في تعزيزالتطور الشخصي والمهني لدى المشاركين، ويُتيح البرنامج للمتطوعين فرصةتسجيل ساعات التطوع عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

ودعت اللجنة الجميع إلى المشاركة في هذه التجربة الوطنية الملهمة، التي تُجسّدروح العطاء والانتماء، وتسهم في تعزيز صورة المملكة كوجهة رياضية عالمية،مؤكدة أن التسجيل مُتاح عبر الرابط https://volunteer-registration.asiancup2027.sa ليبدأ الجميع رحلتهم التطوعية ويساهموافي صناعة فخر جديد للرياضة السعودية.