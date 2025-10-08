Icon

فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

حصل لاعب الأخضر فراس البريكان، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة السعودية وإندونيسيا، والتي انتهت بفوز الأخضر والاقتراب من حلم كأس العالم 2026.

وفاز الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة السعودية وإندونيسيا، والتي انتهت قبل قليل، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، ليقترب الأخضر من حلم التأهل لكأس العالم.

وفي وقت سابق، أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، عن تشكيل المنتخب الوطني أمام إندونيسيا، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي تقام على ملعب الإنماء.

التشكيل الرسمي لـ الأخضر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي
خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير
خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان

ويحتاج الأخضر للفوز في المباراة القادمة، أمام العراق، للتأهل رسميا إلى الدور القادم من بطولة كأس العالم 2026، بدلاً من الدخول في مباراة فاصلة وملحق للتأهل.

 

