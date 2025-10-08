فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام الأخضر يفوز على إندونيسيا ويقترب من التأهل لكأس العالم 2026 رئيس وزراء فرنسا المستقيل: حكومة جديد خلال 48 ساعة مروج الشبو المخدر في قبضة رجال الأمن بالشرقية منتخب مصر يفوز على جيبوتي ويتأهل إلى كأس العالم 2026 بالفيديو.. حريق ضخم بمنطقة الحرفيين في مصر توافد جماهيري كثيف في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025
حصل لاعب الأخضر فراس البريكان، على جائزة أفضل لاعب في مواجهة السعودية وإندونيسيا، والتي انتهت بفوز الأخضر والاقتراب من حلم كأس العالم 2026.
وفاز الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة السعودية وإندونيسيا، والتي انتهت قبل قليل، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، ليقترب الأخضر من حلم التأهل لكأس العالم.
وفي وقت سابق، أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر، عن تشكيل المنتخب الوطني أمام إندونيسيا، في الجولة الأولي من دور المجموعات لملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026، والتي تقام على ملعب الإنماء.
هدف |
السعودية تدرك التعادل 1 – 1 أمام إندونيسيا في الدقيقة 17 عبر صالح أبو الشامات
◀️ ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026#السعودية_إندونيسيا #تصفيات_كأس_العالم2026#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/5mHyBsQLDp
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 8, 2025
حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: نواف بوشل، حسان تمبكتي، جهاد ذكري، متعب الحربي
خط الوسط: عبدالله الخيبري، ناصر الدوسري، مصعب الجوير
خط الهجوم: صالح أبو الشامات، سالم الدوسري، فراس البريكان
ويحتاج الأخضر للفوز في المباراة القادمة، أمام العراق، للتأهل رسميا إلى الدور القادم من بطولة كأس العالم 2026، بدلاً من الدخول في مباراة فاصلة وملحق للتأهل.
هدف |
السعودية تتقدم 2 – 1 على إندونيسيا في الدقيقة 36 من ركلة جزاء نفذها فراس البريكان
◀️ ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026#السعودية_إندونيسيا #تصفيات_كأس_العالم2026#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/wJ44kgV0Dd
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 8, 2025
هدف |
السعودية تتقدم 3 – 1 على إندونيسيا في الدقيقة 62 عبر فراس البريكان
◀️ ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026#السعودية_إندونيسيا #تصفيات_كأس_العالم2026#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/c5dR93cxO4
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 8, 2025
شوف |
المنتخب السعودي يكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد محمد كنو لنيله الإنذار الثاني
◀️ ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026#السعودية_إندونيسيا #تصفيات_كأس_العالم2026#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ZLl8fnI9kS
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 8, 2025