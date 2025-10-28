فرص استثمارية في 3 متنزهات وطنية بالقصيم

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية في ثلاثة متنزهات وطنية بمنطقة القصيم، وذلك في إطار جهوده للتعاون مع القطاعات المختلفة؛ للإسهام في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتشمل الفرص المطروحة الاستثمار في متنزه (عروق الطرفية) – جزء رقم (3) بمدينة بريدة، والاستثمار في متنزه جبل ساق (2) بمحافظة البكيرية، إضافة إلى الاستثمار في متنزه واحة بريدة (ب) بمدينة بريدة.

وتهدف الفرص الاستثمارية إلى تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في دعم مشاريع التشجير وتأهيل الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، بما يواكب مستهدفات “رؤية السعودية 2030” في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء و “رؤية السعودية 2030”.