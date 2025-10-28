Icon

ضبط 4 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك دون تصريح  Icon فهد بن سلطان يُدشِّن موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة Icon ضبط مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق Icon اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت Icon السعودية وباكستان تتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين Icon أكثر من 997 حديقة عامة ومتنزهًا و14 واجهة بحرية بالشرقية لاستقبال الزوار Icon تحطم طائرة ركاب في كينيا ومصرع جميع ركابها الـ12 Icon الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك Icon الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية

فرص استثمارية في 3 متنزهات وطنية بالقصيم

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٢ مساءً
فرص استثمارية في 3 متنزهات وطنية بالقصيم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية في ثلاثة متنزهات وطنية بمنطقة القصيم، وذلك في إطار جهوده للتعاون مع القطاعات المختلفة؛ للإسهام في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وتشمل الفرص المطروحة الاستثمار في متنزه (عروق الطرفية) – جزء رقم (3) بمدينة بريدة، والاستثمار في متنزه جبل ساق (2) بمحافظة البكيرية، إضافة إلى الاستثمار في متنزه واحة بريدة (ب) بمدينة بريدة.

قد يهمّك أيضاً
“بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد

“بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم

وتهدف الفرص الاستثمارية إلى تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في دعم مشاريع التشجير وتأهيل الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، بما يواكب مستهدفات “رؤية السعودية 2030” في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء و “رؤية السعودية 2030”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رصد مذنب ليمون في سماء القصيم
السعودية اليوم

رصد مذنب ليمون في سماء القصيم

السعودية اليوم
“بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد
السعودية اليوم

“بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على...

السعودية اليوم
المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم
السعودية اليوم

المرور يكشف عن أبرز 3 مسببات للحوادث...

السعودية اليوم