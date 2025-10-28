فرص استثمارية في 3 متنزهات وطنية بالقصيم

ضبط 4 مخالفين لممارستهم صيد الأسماك دون تصريح فهد بن سلطان يُدشِّن موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة ضبط مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت السعودية وباكستان تتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين أكثر من 997 حديقة عامة ومتنزهًا و14 واجهة بحرية بالشرقية لاستقبال الزوار تحطم طائرة ركاب في كينيا ومصرع جميع ركابها الـ12 الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية في ثلاثة متنزهات وطنية بمنطقة القصيم، وذلك في إطار جهوده للتعاون مع القطاعات المختلفة؛ للإسهام في تنمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وتشمل الفرص المطروحة الاستثمار في متنزه (عروق الطرفية) – جزء رقم (3) بمدينة بريدة، والاستثمار في متنزه جبل ساق (2) بمحافظة البكيرية، إضافة إلى الاستثمار في متنزه واحة بريدة (ب) بمدينة بريدة.
وتهدف الفرص الاستثمارية إلى تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في دعم مشاريع التشجير وتأهيل الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته، بما يواكب مستهدفات “رؤية السعودية 2030” في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
يُذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء و “رؤية السعودية 2030”.