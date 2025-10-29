فرنسا.. الأمن يفشل في العثور على مجوهرات اللوفر الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” 25 نقطة أساس احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان ولي العهد يلتقي برئيس جمهورية غينيا الاستوائية الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا
قالت النيابة العامة في باريس إن الموقوفَيْن في قضية سرقة متحف اللوفر اعترفا جزئياً بمشاركتهما في العملية، مشيرة إلى أن الأمن الفرنسي لم ينجح بعد في العثور على المجوهرات المسروقة.
وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن أضرار كبيرة بتاج الملكة أوجيني الذي عُثر عليه في محيط المتحف، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يوجد دليل على استفادة الموقوفَيْن من تعاون متواطئين داخل اللوفر.
وأكدت النيابة العامة في باريس لأول مرة أن أحد الموقوفَيْن المشتبه بهما في سرقة اللوفر يحمل الجنسية الجزائرية، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث.
وسابقاً تحدثت وسائل إعلام محلية عن أنه كان يستعد للمغادرة إلى الجزائر دون تأكيد جنسيته. والموقوف الجزائري يعيش في فرنسا منذ العام 2010.