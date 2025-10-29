فرنسا.. الأمن يفشل في العثور على مجوهرات اللوفر

قالت النيابة العامة في باريس إن الموقوفَيْن في قضية سرقة متحف اللوفر اعترفا جزئياً بمشاركتهما في العملية، مشيرة إلى أن الأمن الفرنسي لم ينجح بعد في العثور على المجوهرات المسروقة.

وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن أضرار كبيرة بتاج الملكة أوجيني الذي عُثر عليه في محيط المتحف، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يوجد دليل على استفادة الموقوفَيْن من تعاون متواطئين داخل اللوفر.

وأكدت النيابة العامة في باريس لأول مرة أن أحد الموقوفَيْن المشتبه بهما في سرقة اللوفر يحمل الجنسية الجزائرية، وفق ما نقل مراسل العربية/الحدث.

وسابقاً تحدثت وسائل إعلام محلية عن أنه كان يستعد للمغادرة إلى الجزائر دون تأكيد جنسيته. والموقوف الجزائري يعيش في فرنسا منذ العام 2010.