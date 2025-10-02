Icon

فرنسا تغلق برج إيفل بسبب الإضرابات ضد التقشف

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
فرنسا تغلق برج إيفل بسبب الإضرابات ضد التقشف
المواطن - فريق التحرير

توجّه المحتجون إلى الشوارع فيما يربو على (200) بلدة ومدينة عبر فرنسا اليوم، لإدانة خفض النفقات والمطالبة بزيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء.

فرنسا تغلق برج إيفل

وسار في باريس آلاف الموظفين والمتقاعدين والطلاب من ساحة “بلاس ديتالي”، وأخطرت إدارة برج إيفل الزوار في بيان بأن البرج مغلق بسبب الإضرابات.

وتأتي الإضرابات التي تُنظّم على مستوى فرنسا، ودعت إليها النقابات العمالية الكبرى، في أحدث سلسلة من الاحتجاجات التي انطلقت الشهر الماضي مدفوعة بالاضطراب السياسي ونقاشات الموازنة المحتدمة.

