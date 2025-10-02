فرنسا تغلق برج إيفل بسبب الإضرابات ضد التقشف خالد بن سلمان يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الدفاع القطري هل النحافة المفرطة أخطر على الصحة من زيادة الوزن؟ برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية بعسير انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بأكثر من 23 فعالية سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان إسبانيا تسجّل 3832 وفاة بسبب الحر في 2025 الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها تحذير أمني بشأن هواتف آيفون 17 مصاحف نادرة بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
توجّه المحتجون إلى الشوارع فيما يربو على (200) بلدة ومدينة عبر فرنسا اليوم، لإدانة خفض النفقات والمطالبة بزيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء.
وسار في باريس آلاف الموظفين والمتقاعدين والطلاب من ساحة “بلاس ديتالي”، وأخطرت إدارة برج إيفل الزوار في بيان بأن البرج مغلق بسبب الإضرابات.
وتأتي الإضرابات التي تُنظّم على مستوى فرنسا، ودعت إليها النقابات العمالية الكبرى، في أحدث سلسلة من الاحتجاجات التي انطلقت الشهر الماضي مدفوعة بالاضطراب السياسي ونقاشات الموازنة المحتدمة.