فريق طبي سعودي يجري 116 عملية جراحية دقيقة في دمشق بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق “التطوير الدفاعي” تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية برعاية وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض 5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار
نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعه الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 17 وحتى 26 أكتوبر 2025، بمشاركة 19 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.
وخلال الحملة، كشف الفريق الطبي التطوعي على 201 فرد، وأجرى 116 عملية جراحية متخصصة في المخ والأعصاب، تكللت جميعها بالنجاح – ولله الحمد.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة الطبية التطوعية التي تنفذها عبر ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين في مختلف أنحاء العالم.