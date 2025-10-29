فريق طبي سعودي يجري 116 عملية جراحية دقيقة في دمشق

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعه الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، خلال الفترة من 17 وحتى 26 أكتوبر 2025، بمشاركة 19 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية.

وخلال الحملة، كشف الفريق الطبي التطوعي على 201 فرد، وأجرى 116 عملية جراحية متخصصة في المخ والأعصاب، تكللت جميعها بالنجاح – ولله الحمد.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة الطبية التطوعية التي تنفذها عبر ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة المرضى والمصابين في مختلف أنحاء العالم.