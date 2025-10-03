فشل تمرير مقترح الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي لإنهاء إغلاق الحكومة

وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية كاوست تطلق مسابقة الرياضيات لاكتشاف المواهب الوطنية ضبط مواطن رعي 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة حماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور لتعزيز الموروث الثقافي مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
فشل تمرير مقترح للجمهوريين اليوم الجمعة في مجلس الشيوخ الأميركي لإنهاء إغلاق الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ قد طرح مشروع قانون تمويل مؤقت قدّمه الجمهوريون للتصويت، فى وقت صوّت المجلس ضد مشروع قانون آخر قدّمه الديمقراطيون لتمويل الحكومة.
ويأتي ذلك وسط استمرار الخلاف بين الحزبين بشأن آليات الإنفاق الفيدرالي، ما يهدد بتفاقم أزمة الإغلاق الحكومي في حال لم يتم التوصل إلى تسوية خلال الأيام المقبلة.
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الإقتصاد الأمريكي قد يخسر 15 مليار دولار أسبوعيًا بسبب الإغلاق الحكومي.