فشل تمرير مقترح الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي لإنهاء إغلاق الحكومة

فشل تمرير مقترح للجمهوريين اليوم الجمعة في مجلس الشيوخ الأميركي لإنهاء إغلاق الحكومة.

وكان مجلس الشيوخ قد طرح مشروع قانون تمويل مؤقت قدّمه الجمهوريون للتصويت، فى وقت صوّت المجلس ضد مشروع قانون آخر قدّمه الديمقراطيون لتمويل الحكومة.

ويأتي ذلك وسط استمرار الخلاف بين الحزبين بشأن آليات الإنفاق الفيدرالي، ما يهدد بتفاقم أزمة الإغلاق الحكومي في حال لم يتم التوصل إلى تسوية خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الإقتصاد الأمريكي قد يخسر 15 مليار دولار أسبوعيًا بسبب الإغلاق الحكومي.