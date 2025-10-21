Icon

فعاليات متنوعة وتجربة تفاعلية متكاملة في منتدى الأفلام السعودي الثالث Icon سرق منها الملايين.. القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد Icon القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض Icon مجلس الوزراء يوافق على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض Icon تكليف عبدالله العنزي مديرًا لإدارة الإعلام ومتحدثًا رسميًا للشؤون الإسلامية Icon أحماض أمينية في لحوم البقر والأسماك تسبب الاكتئاب Icon طرح 36 فرصة للاستثمار في الحدائق العامة بجدة Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 20 حيًا في الشرقية الخميس Icon الكشف عن 337 موقعًا أثريًا ضمن مبادرة اليمامة للمسح الأثري Icon تدشين منصة وقاء المستفيدين بعدة خدمات رقمية في القطاع الزراعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ينطلق غدًا بشعار لقاءٌ يغيّر المشهد

فعاليات متنوعة وتجربة تفاعلية متكاملة في منتدى الأفلام السعودي الثالث

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٦ مساءً
فعاليات متنوعة وتجربة تفاعلية متكاملة في منتدى الأفلام السعودي الثالث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، ينطلق غدًا منتدى الأفلام السعودي في نسخته الثالثة، بشعار “لقاءٌ يغيّر المشهد”، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر في مدينة الرياض.

ويأتي المنتدى بتنظيم من هيئة الأفلام، ويُعد منصة كبرى تجمع صناع السينما والمستثمرين والخبراء من داخل المملكة وخارجها، وتفتح حوارًا متكاملًا يسهم في رسم ملامح المستقبل السينمائي السعودي، ويستعرض فرص التعاون، والتجارب الدولية الرائدة، لتعزيز حضور صناعة الأفلام السعودية على الخارطة الدولية.

قد يهمّك أيضاً
تركي الفيصل: السينما السعودية تؤهل السعودية لتصبح مركزًا عالميًا للإبداع

تركي الفيصل: السينما السعودية تؤهل السعودية لتصبح مركزًا عالميًا للإبداع

مناطق تفاعلية وفنون ضمن فعاليات منتدى الأفلام السعودي 2024

مناطق تفاعلية وفنون ضمن فعاليات منتدى الأفلام السعودي 2024

لقاءٌ يغيّر المشهد

ويقدم المنتدى برنامجًا حواريًا ثريًا ومتنوّعًا، يتناول قضايا الاستثمار والتمويل في صناعة الأفلام، وجهود كافة الجهات بالمملكة، في تمكين الصناعة، إضافةً إلى موضوعات الملكية الفكرية، والأرشفة وحفظ الهوية والذاكرة البصرية، إلى جانب تسليط الضوء على الشراكات الإقليمية والدولية، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الإنتاج وما بعده، كما يتناول البرنامج دور القطاع غير الربحي في دعم البرامج السينمائية، ومسارات تنمية المواهب والبرامج الأكاديمية في الجامعات، ويحتفي بصُناع الشاشة السعودية وتجاربهم، إضافة إلى استعراض واقع التعاون مع الهيئات السينمائية العالمية، والتطورات الحديثة في مجالي التوزيع والعرض.

وتتنوّع فعاليات المنتدى المصاحبة لتشكل تجربة تفاعلية متكاملة للزوار من مختلف الفئات من الهواة والمحترفين إلى الأطفال عبر سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية والتعليمية، التي تُبرز جماليات السينما من زوايا متعددة، وتفتح آفاقًا للتعلم والاكتشاف والإبداع.

فعاليات عديدة

وتشمل الفعاليات مسابقة التصوير السينمائي الجوي، ومعرض مسك للفنون، ومنطقة المواهب، ومنطقة التقنية والابتكار، وبودكاست الأفلام، ومنطقة الأطفال، ومساحة الأعمال، وجداريات المنتدى، والمسابقة المفتوحة للأفلام القصيرة، ومسابقة أفضل تصميم جناح.

ويأتي تنظيم النسخة الثالثة استكمالًا لما حققه المنتدى في دورتيه السابقتين من نجاحات نوعية، وترسيخًا لدور هيئة الأفلام في دعم المبدعين، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتهيئة بيئة محفّزة لصناعة سينمائية مزدهرة تتكامل مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى جعل المملكة مركزًا إقليميًا لصناعات الإبداع والإنتاج الثقافي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد