ظاهرة فلكية مميزة

فلكية جدة: ذروة زخة شهب الجباريات تزين سماء المملكة

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
فلكية جدة: ذروة زخة شهب الجباريات تزين سماء المملكة
المواطن - فريق التحرير

تشهد سماء المملكة والمنطقة العربية ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في بلوغ زخة شهب “الجباريات” ذروتها، حيث يتوقع أن تظهر بوضوح في ساعات ما قبل الفجر عندما تكون نقطة إشعاعها مرتفعة في السماء باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي.

ذروة زخة شهب الجباريات

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن الظروف هذا العام تُعد مثالية للرصد، نظرًا لغروب القمر قبل الفجر؛ مما يتيح سماءً مظلمة تُمكّن من مشاهدة الشهب التي تنشط عادة في الفترة من 2 أكتوبر حتى 7 نوفمبر من كل عام.
وبيّن أن زخة الجباريات من الزخات المتوسطة، إذ يمكن مشاهدة نحو 20 شهابًا في الساعة من المواقع البعيدة عن أضواء المدن، مشيرًا إلى أن مصدرها المذنب “هالي” الذي سيقترب من الشمس مجددًا في يوليو 2061، وأن بعض الشهب قد تترك ذيولًا مضيئة تُرى بالعين المجردة.

وأضاف أن الرصد لا يتطلب استخدام التلسكوبات أو المناظير، ويكفي اختيار موقع مظلم واتساع الأفق لمتابعة العرض السماوي الممتع، الذي يُعد فرصة مناسبة لهواة الفلك والعائلات للاستمتاع بمشهد فريد في سماء المملكة.

