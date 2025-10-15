فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك آسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 م .

وأكد أمير منطقة تبوك في تصريحه أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر عهد حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله -، مشيدًا بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

كما قدم التهنئة إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وللاتحادِ السعودي لكرة القدم والجهازين الإداري والفني واللاعبين بهذا الإنجاز ، سائلاً المولى القدير بأن يديم على بلادنا أمنها وعزها ودوام أفراحها في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله –