فهد بن سلطان يواسي أسرة القايم

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٦ مساءً
فهد بن سلطان يواسي أسرة القايم
المواطن - فريق التحرير

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، محمد بن مخلف القايم العنزي رئيس مركز الكتيب سابقًا في وفاة زوجته -رحمها الله-، والدة محافظ البدع نايف بن محمد القايم العنزي.

وقدم أمير تبوك خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب، محمد القايم العنزي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

