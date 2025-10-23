أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة صيد دون ترخيص.. القبض على مواطن بحوزته صقرين وكروان بالمدينة المنورة فهد بن سلطان يواسي أسرة القايم اللجنة السعودية للبادل توقّع اتفاقية شراكة مع طيران ناس كناقل جوي رسمي إنارة أكثر من 39 ألف متر من الطرق والأحياء في المدينة المنورة خلال 3 أشهر الصناعة تعالج 1117 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال سبتمبر 2025 هلال جمادى الأولى يُزيّن الأفق الغربي الليلة بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد في الدمام ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في الرياض موعد صدور أهلية حساب المواطن
واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، محمد بن مخلف القايم العنزي رئيس مركز الكتيب سابقًا في وفاة زوجته -رحمها الله-، والدة محافظ البدع نايف بن محمد القايم العنزي.
وقدم أمير تبوك خالص تعازيه ومواساته، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
من جانبه أعرب، محمد القايم العنزي عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.