Icon

فهد بن سلطان يُدشِّن موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة Icon ضبط مخالفين لنظام البيئة في عدة مناطق Icon اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت Icon السعودية وباكستان تتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين Icon أكثر من 997 حديقة عامة ومتنزهًا و14 واجهة بحرية بالشرقية لاستقبال الزوار Icon تحطم طائرة ركاب في كينيا ومصرع جميع ركابها الـ12 Icon الرئيس السوري يصل إلى الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مستقبليه Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس التشيك Icon الفالح: 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير نفطي Icon خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية بدل مفقود عبر أبشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

فهد بن سلطان يُدشِّن موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٣ مساءً
فهد بن سلطان يُدشِّن موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، فعالية موسم التشجير الوطني 2025م “يد تغرس وأرض تزدهر” في نسختها الثانية، إيذانًا ببدء البرامج والأنشطة المصاحبة، مطلعًا سموه على فيديو تعريفي عن البرنامج وأهدافه.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، وممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بتبوك المهندس عارف بركات الميهوبي.

قد يهمّك أيضاً
فهد بن سلطان يواسي أسرة القايم

فهد بن سلطان يواسي أسرة القايم

فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة

فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات...

الحفاظ على البيئة

ونوه أمير تبوك خلال التدشين، بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله-، على الحفاظ على البيئة، مؤكدًا أهمية استمرار المبادرات البيئية التي تعزز جودة الحياة، مثمنًا جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في تحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية ذات الصلة، ثم تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وعبّر المهندس الميهوبي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه من دعم واهتمام بالبرامج البيئية والتنموية، مشيدًا بتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي لتحقيق الأهداف الوطنية.

يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ويدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فهد بن سلطان يواسي أسرة القايم
السعودية اليوم

فهد بن سلطان يواسي أسرة القايم

السعودية اليوم