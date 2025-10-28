فهد بن سلطان يُدشِّن موسم التشجير الوطني 2025 بالمنطقة

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، فعالية موسم التشجير الوطني 2025م “يد تغرس وأرض تزدهر” في نسختها الثانية، إيذانًا ببدء البرامج والأنشطة المصاحبة، مطلعًا سموه على فيديو تعريفي عن البرنامج وأهدافه.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فهد بن سلطان في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس أمجد بن عبدالله ثلاب، وممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بتبوك المهندس عارف بركات الميهوبي.

الحفاظ على البيئة

ونوه أمير تبوك خلال التدشين، بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله-، على الحفاظ على البيئة، مؤكدًا أهمية استمرار المبادرات البيئية التي تعزز جودة الحياة، مثمنًا جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في تحقيق مستهدفات المبادرات الوطنية ذات الصلة، ثم تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وعبّر المهندس الميهوبي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يقدمه من دعم واهتمام بالبرامج البيئية والتنموية، مشيدًا بتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي لتحقيق الأهداف الوطنية.

يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة قطع الأشجار، إضافة إلى الإشراف على إدارة المراعي، وحوكمة الرعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ويدعم عبر مشروعاته المتنوعة جهود مكافحة التغيُّر المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية عالميًّا، مما يعزز التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ودعمًا لجودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة.