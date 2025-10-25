Icon

فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣١ مساءً
فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة
المواطن - فريق التحرير

حالة من الصدمة عاشها طفل ووالدته في الصين، بعدما شعر الطفل بحكة في أذنه وذهب للطبيب المختص للعلاج بسبب شدة الألم.

وأظهر مقطع فيديو الطبيب المعالج يستخرج حشرة صغيرة “صرصور”، من أذن الطفل باستخدام المنظار؛ الأمر الذي كان بمثابة صدمة للطفل ووالدته.

