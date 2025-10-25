فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة 45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة جزر البرك.. وجهة عسير البحرية تزهو بتنوّعها الأحيائي وسحرها الطبيعي مقتل وإصابة 13 شخصًا في إطلاق نار خلال حفلة بنورث كارولاينا أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر هيئة النقل: ضبط 741 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص صندوق تنمية الموارد البشرية يحقق جائزة أفضل فريق في دول مجلس التعاون جورجيا تعتقل 3 صينيين لمحاولتهم شراء يورانيوم بـ400 ألف دولار حساب المواطن يحدد موعد استيفاء شروط الأهلية للدفعة الجديدة
حالة من الصدمة عاشها طفل ووالدته في الصين، بعدما شعر الطفل بحكة في أذنه وذهب للطبيب المختص للعلاج بسبب شدة الألم.
وأظهر مقطع فيديو الطبيب المعالج يستخرج حشرة صغيرة “صرصور”، من أذن الطفل باستخدام المنظار؛ الأمر الذي كان بمثابة صدمة للطفل ووالدته.
طفل كان يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة pic.twitter.com/tYkkD5Gvcb
