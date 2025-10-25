فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة

حالة من الصدمة عاشها طفل ووالدته في الصين، بعدما شعر الطفل بحكة في أذنه وذهب للطبيب المختص للعلاج بسبب شدة الألم.

وأظهر مقطع فيديو الطبيب المعالج يستخرج حشرة صغيرة “صرصور”، من أذن الطفل باستخدام المنظار؛ الأمر الذي كان بمثابة صدمة للطفل ووالدته.