فيديو.. عشرة قتلى و12 مفقودًا بانفجار مصنع في روسيا

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٩ مساءً
فيديو.. عشرة قتلى و12 مفقودًا بانفجار مصنع في روسيا
المواطن - فريق التحرير

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم ولا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين بانفجار وقع داخل مصنع وسط روسيا مساء الأربعاء.

انفجار مصنع في روسيا

وأفاد حاكم منطقة تشيليابينسك أليكسي تيكسلر اليوم، أن خمسة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بينهم اثنان في مركز لمعالجة الحروق البالغة.
وأسفر الانفجار الذي لم تُعرف أسبابه بعد، عن اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقًا.

