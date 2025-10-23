أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% فيديو.. عشرة قتلى و12 مفقودًا بانفجار مصنع في روسيا حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي سلمان الدوسري يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات إحباط تهريب 35 ألف قرص ممنوع في جازان استدعاء 4,991 مركبة BMW عدة طرازات لخطر نشوب حريق بحجرة المحرك المجيرمة.. وجهة الصقّارين وهواة الطيور المهاجرة على ساحل البحر الأحمر أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة صيد دون ترخيص.. القبض على مواطن بحوزته صقرين وكروان بالمدينة المنورة
لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم ولا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين بانفجار وقع داخل مصنع وسط روسيا مساء الأربعاء.
وأفاد حاكم منطقة تشيليابينسك أليكسي تيكسلر اليوم، أن خمسة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بينهم اثنان في مركز لمعالجة الحروق البالغة.
وأسفر الانفجار الذي لم تُعرف أسبابه بعد، عن اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقًا.
انفجار ضخم بمصنع للبلاستيك في #روسيا جراء هجوم أوكراني بالمسيرات أسفر عن مقتل 7 أشخاص pic.twitter.com/GT1ZzwchWT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 23, 2025