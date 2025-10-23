فيديو.. عشرة قتلى و12 مفقودًا بانفجار مصنع في روسيا

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم ولا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين بانفجار وقع داخل مصنع وسط روسيا مساء الأربعاء.

انفجار مصنع في روسيا

وأفاد حاكم منطقة تشيليابينسك أليكسي تيكسلر اليوم، أن خمسة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة، بينهم اثنان في مركز لمعالجة الحروق البالغة.

وأسفر الانفجار الذي لم تُعرف أسبابه بعد، عن اندلاع حريق تمت السيطرة عليه لاحقًا.