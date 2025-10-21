فيديو.. مقتل 36 شخصًا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 5 مدن وظائف شاغرة لدى قطار سار الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة انطلاق أعمال جائزة الأحساء للتميّز في نسختها الثالثة لعام 2025 الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو السعودية تؤكد أمام مؤتمر “الأونكتاد” التزامها برؤية 2030 ودعم التنمية المستدامة “الغطاء النباتي” يشارك في المبادرة التركية CLI حول إدارة حرائق الغابات نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي من سلطنة عمان لاستكمال علاجه بالمملكة تناول الكاجو يوميًا يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسن مؤشرات السمنة وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب
لقي 36 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 46 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار شاحنة صهريج وقود بعد حادث سير في ولاية نيجر وسط نيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الإسعاف المحلية.
وأوضح المنسّق المحلي لوكالة إدارة الإسعاف، إبراهيم حسيني، أن الشاحنة كانت تنقل الوقود عندما انقلبت، مما دفع عددًا من الأشخاص للتجمع حولها لجمع الوقود قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران.
⚡️‼️🚨 قُتل 36 شخصًا وأصيب 46 بحروق بدرجات مختلفة بعد انفجار صهريج أثناء قيام السكان بجمع الوقود في نيجيريا pic.twitter.com/fGb6rvnaCT
— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) October 21, 2025