فيديو.. مقتل 36 شخصًا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

لقي 36 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 46 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار شاحنة صهريج وقود بعد حادث سير في ولاية نيجر وسط نيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الإسعاف المحلية.

وأوضح المنسّق المحلي لوكالة إدارة الإسعاف، إبراهيم حسيني، أن الشاحنة كانت تنقل الوقود عندما انقلبت، مما دفع عددًا من الأشخاص للتجمع حولها لجمع الوقود قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران.