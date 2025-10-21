Icon

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 5 مدن Icon وظائف شاغرة لدى قطار سار Icon الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة Icon انطلاق أعمال جائزة الأحساء للتميّز في نسختها الثالثة لعام 2025 Icon الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو Icon السعودية تؤكد أمام مؤتمر “الأونكتاد” التزامها برؤية 2030 ودعم التنمية المستدامة Icon “الغطاء النباتي” يشارك في المبادرة التركية CLI حول إدارة حرائق الغابات Icon نقل مواطن عبر الإخلاء الطبي من سلطنة عمان لاستكمال علاجه بالمملكة Icon تناول الكاجو يوميًا يقلل الإجهاد التأكسدي ويحسن مؤشرات السمنة Icon وظائف شاغرة في مصفاة ساتورب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في ولاية نيجر وسط البلاد

فيديو.. مقتل 36 شخصًا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
فيديو.. مقتل 36 شخصًا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لقي 36 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 46 آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار شاحنة صهريج وقود بعد حادث سير في ولاية نيجر وسط نيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الإسعاف المحلية.

وأوضح المنسّق المحلي لوكالة إدارة الإسعاف، إبراهيم حسيني، أن الشاحنة كانت تنقل الوقود عندما انقلبت، مما دفع عددًا من الأشخاص للتجمع حولها لجمع الوقود قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران.

قد يهمّك أيضاً
رئيس كينيا : المملكة تجدد اهتمامها الاستثماري التاريخي بالاقتصادات الإفريقية

رئيس كينيا : المملكة تجدد اهتمامها الاستثماري التاريخي بالاقتصادات الإفريقية

الندوة العالمية توزع برادات المياه على عشرات المساجد في نيجيريا

الندوة العالمية توزع برادات المياه على عشرات المساجد في نيجيريا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد