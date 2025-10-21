فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في الرياض، معالي وزير خارجية مملكة هولندا دافيد فان ويل.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسُبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، إضافة إلى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير جلوي بن تركي بن فهد، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا، ومدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية شاهر بن خالد الخنيني.