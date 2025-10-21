فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط الأمم المتحدة تحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025 سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في الرياض، معالي وزير خارجية مملكة هولندا دافيد فان ويل.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، وسُبل تنميتها بما يلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، إضافة إلى تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.
حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير جلوي بن تركي بن فهد، القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا، ومدير عام الإدارة العامة للمنظمات الدولية شاهر بن خالد الخنيني.