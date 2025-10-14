فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية البرتغال السيد باولو رانجيل.

وجرى خلال الاستقبال، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.