الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة القبض على مخالفين لترويجهما المخدرات في جازان أكثر من 39 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في السعودية بالربع الثالث من 2025 سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة الاتحاد يهزم الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال أندية آسيا حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة هيئة التأمين تُطلِق منصة ingate لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي 4 آداب عند زيارة المسجد الحرام رصد أكثر من 300 طائر من البجع الأبيض في محمية الملك سلمان
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مسارات التعاون وسبل تعزيزه بين الجانبين.