فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مسارات التعاون وسبل تعزيزه بين الجانبين.

