فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، وذلك على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد في العُلا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الجهود المبذولة لدعم أمن سوريا واقتصادها بما يحقق تطلعات شعبها الشقيق.