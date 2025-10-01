فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها

طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مع الإغلاق الحكومي الأمريكي الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت بدعم سعودي.. إطلاق المتحف الافتراضي للقطع المسروقة “الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي فنون العمارة والتصميم تعقد شراكات استراتيجية مع “إعمار السعودية” و”بيتونيا”
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، وذلك على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد في العُلا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الجهود المبذولة لدعم أمن سوريا واقتصادها بما يحقق تطلعات شعبها الشقيق.