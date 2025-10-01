Icon

بما يحقق تطلعات شعبها الشقيق

فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣١ مساءً
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، وذلك على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد في العُلا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الجهود المبذولة لدعم أمن سوريا واقتصادها بما يحقق تطلعات شعبها الشقيق.

