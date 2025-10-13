Icon
فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٥ مساءً
فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام
المواطن - واس

نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قمة السلام المنعقدة بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وعُقدت القمة برئاسة مشتركة بين فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد دونالد ترمب، وبمشاركة عددٍ من القادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية، حيث جرى في بداية الاجتماع الترحيب بالاتفاق الذي توصلت له أطراف النزاع في قطاع غزة، والإشادة بالجهود المبذولة من قبل فخامة الرئيس الأمريكي، ومن قبل الدول الوسطاء: دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تركيا، والتأكيد لدعم جميع الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي ختام القمة، وقّع رؤساء وزعماء كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا اتفاق إنهاء الحرب في غزة، في خطوة أولى لوقف شامل للحرب، وضمان استمرار تدفق المساعدات، وإتمام عمليات تبادل الأسرى والرهائن، والعمل مستقبلًا على إعادة الإعمار في قطاع غزة.

حضر الاجتماع سمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني، والمدير العام لمكتب سمو الوزير وليد السماعيل، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى.

