فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع الوزاري بشأن الخطة الأمريكية لغزة

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الجمهورية الفرنسية في العاصمة باريس بشأن الخطة الأمريكية لغزة والخطوات المقبلة من أجل وقف إطلاق النار، وذلك بحضور وزراء خارجية وممثلي كل من دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية التركية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية إيطاليا، والمملكة المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومملكة إسبانيا، وكندا، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية السيدة كايا كالاس.

وجرى في بداية الاجتماع الترحيب بما توصل له أطراف النزاع من وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن والبدء في المرحلة الأولى من مسار السلام، كما جرى خلال الاجتماع استعراض جهود الوساطة التي تقوم بها قطر ومصر وتركيا، وسُبل دعم تنفيذ خطة السلام الأمريكية بما يتسق مع إعلان نيويورك وذلك دعمًا لمسار سياسي يؤدي لسلام مستدام في غزة والمنطقة.