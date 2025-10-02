فيصل بن فرحان يشارك في الجلسة الحوارية بشأن السلام بين فلسطين وإسرائيل القبض على مواطن لترويجه 6138 قرصًا من الإمفيتامين في جدة المنافسة تعلن تغريم 24 منشأة مخالفة بأكثر من 17.2 مليون ريال الذكاء الاصطناعي التوليدي يعزز من ريادة السعودية في الحكومة الرقمية البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات الورش المهنية مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة بدء تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في 7 مدن هيئة العقار تُنفذ 44 جولة رقابية مشتركة خلال سبتمبر الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الجلسة الحوارية حول “مسارات السلام بين فلسطين وإسرائيل” خلال اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة رئيس مجلس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى -عبر الاتصال المرئي-، ومعالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل بارو، وذلك في مدينة العُلا.
وتناولت الجلسة الحوارية المستجدات حيال الحرب على قطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار والمبادرات الدولية بهذا الشأن، كما تطرقت إلى إعلان العديد من الدول حول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين بما يحقق مسار تنفيذ حل الدولتين وتعزيز الاستقرار بالمنطقة.
وناقشت الجلسة الحوارية أهمية تطبيق كافة القرارات الدولية ووقف المعاناة الإنسانية ودعم كافة الجهود لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتطرقت إلى مؤتمر حل الدولتين الذي تترأسه المملكة وفرنسا، الذي نتج عنه توافق دولي حول أهمية تطبيق إعلان المؤتمر الهادف إلى السلام والازدهار وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي طال أمده.
حضر الجلسة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي، وسمو مساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسيات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير.
