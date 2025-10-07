Icon

العالم
حصاد اليوم

فيضانات عارمة تلحق أضرارًا جسيمة بمزارع الشاي في الهند

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تسبّبت الأمطار الغزيرة والانزلاقات الأرضية التي ضربت محيط مدينة دارجيلنغ في أقصى شمال شرق الهند خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مصرع أكثر من 30 شخصًا وأضرار بمزارع الشاي الشهيرة في المنطقة، وفق ما أعلنت الجمعية الهندية لمنتجي الشاي.

وقال رئيس الفرع المحلي للجمعية راجكومار موندالم، إن أكثر من 950 هكتارًا من الأراضي الزراعية أي نحو 5% من إجمالي المساحة المزروعة تضرّرت بشدة نتيجة الفيضانات.

وأضاف: “اكتشفنا أن عددًا كبيرًا من الشتلات غرق في المزارع عند انحسار المياه مساء الأحد، وفُقدت أطنان من محاصيل الشاي التي كانت قد حُصدت”.

أمطار غزيرة وفيضانات

ووفق المكتب الهندي للشاي، تنتج دارجيلنغ نحو 10 ملايين كيلوجرام من الشاي سنويًّا في مزارع تمتدّ على مساحة 17,500 هكتار.

وشهدت المنطقة ليلة السبت أمطارًا غير مسبوقة بلغت 261 ملم خلال ساعات، مما أدّى إلى انزلاقات تربة وفيضانات غمرت الجسور والطرق والمنازل.

وأفادت الشرطة المحلية أن حصيلة الضحايا بلغت 36 شخصًا على الأقلّ، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.
ويُعدّ هذا النوع من الكوارث المناخية من الظواهر المتكرّرة في جنوب شرق آسيا خلال مواسم الرياح الموسمية بين يونيو وسبتمبر، غير أن التغيّر المناخي يزيد حدّتها وتداعياتها بحسب خبراء.

