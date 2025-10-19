في الرياض.. افتتاح المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية

افتتح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، أعمال النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية في العاصمة الرياض، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء من عدد من الدول، بمشاركة واسعة من الخبراء ورؤساء الشركات والمستثمرين الدوليين في قطاع السكك الحديدية.

وأكد الجاسر في كلمته الافتتاحية أن تنظيم النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية يأتي تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورؤية المملكة 2030.

ورفع معاليه الشكر للقيادة الرشيدة –حفظها الله- على ما يحظى به قطاع النقل والخدمات اللوجستية من دعم غير محدود ورعاية، منوهًا بالقفزات الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة؛ لترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي عبر منظومة نقل حديثة و متكاملة من النقل البري، والبحري، والجوي، والسككي.

واستعرض وزير النقل والخدمات اللوجستية الفرص الاستثمارية و المشاريع الكبرى التي يشهدها القطاع السككي بالمملكة ومعدلات النمو الكبير الذي يشهده القطاع، مؤكدًا أن النقل السككي عبر القطارات الحديثة أصبح ركيزة أساسية للتنمية ودعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل حركة التجارة والتعدين، وتوسيع خيارات النقل المستدام لدعم قطاع اللوجستيات وحركة النقل للأفراد والبضائع وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على البنية التحتية للطرق، ورفع مستويات السلامة المرورية.

وشهد اليوم الأول للمعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين الجهات المحلية والدولية، شملت مجالات التصنيع والصيانة وتطوير البنية التحتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتوطين التقنيات وتمكين الكفاءات الوطنية.

ويضم المعرض المصاحب أجنحة لأكثر من 248 جهة عارضة من مختلف دول العالم، تستعرض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في القطاع السككي، بما في ذلك أنظمة التشغيل الذكية، والتصاميم الهندسية، وتقنيات الاستدامة، إلى جانب منصات مخصصة للمستثمرين وروّاد الأعمال.

وتُعد استضافة “سار” لهذا الحدث، تأكيدًا لدورها الريادي في قيادة التحول في القطاع السككي، وتجسيدًا لالتزامها بتعزيز الترابط مع مختلف أنماط النقل والتكامل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية.