بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية

في حالة حرجة.. نقل مواطن بالإخلاء الطبي من القاهرة للعلاج بالمملكة

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، أنه بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، تم نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.

وأوضحت سفارة المملكة بالقاهرة، أنه تم نقل المواطن لاستكمال علاجه في المملكة، وذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين.

