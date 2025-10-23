في حالة حرجة.. نقل مواطن بالإخلاء الطبي من القاهرة للعلاج بالمملكة

سلمان للإغاثة يوزّع 213 سلة غذائية في مخيم لواء باباجان بأفغانستان وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة وظائف إدارية شاغرة في مجموعة روشن التعاون يفوز على الفيحاء ويقفز لوصافة دوري روشن هيئة النقل: 45 ألف رحلة و905 آلاف راكب في الحافلات بين المدن أمير جازان يُطلق “ظباء الأدمي” بمحمية جزر فرسان تنبيه من رياح نشطة تحجب الرؤية على القريات وطبرجل لماذا يؤثر نقص فيتامين D على النساء أكثر من الرجال؟ ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي “المجاهدين” تحتفي بتخريج 126 فردًا من دورة التأهيل الأساسي
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، أنه بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، تم نقل مواطن حالته الطبية حرجة من مطار القاهرة الدولي، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.
وأوضحت سفارة المملكة بالقاهرة، أنه تم نقل المواطن لاستكمال علاجه في المملكة، وذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على رعاية وخدمة المواطنين.
— سفارة المملكة في القاهرة (@KSAembassyEG) October 23, 2025