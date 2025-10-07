الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم الآثار 2025 – 2026 فيضانات عارمة تلحق أضرارًا جسيمة بمزارع الشاي في الهند فيصل بن فرحان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 280 كجم قات مخدر بجازان وزارة السياحة تحتفل بتخريج 50 عضو هيئة تدريس وتدريب برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يدعو للبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات إنهاء الحرب في غزة ضبط مخالف لممارسته صيد الأسماك بدون تصريح واستخدامه أدوات محظورة بجدة التخصصي يوقع اتفاقية للكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة حملة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ في الشمالية
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.