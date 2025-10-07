Icon

الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تطلق موسم الآثار 2025 – 2026 Icon فيضانات عارمة تلحق أضرارًا جسيمة بمزارع الشاي في الهند Icon فيصل بن فرحان يتسلم رسالة خطية من نظيره المصري Icon أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة Icon في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 280 كجم قات مخدر بجازان Icon وزارة السياحة تحتفل بتخريج 50 عضو هيئة تدريس وتدريب  Icon برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يدعو للبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات إنهاء الحرب في غزة Icon ضبط مخالف لممارسته صيد الأسماك بدون تصريح واستخدامه أدوات محظورة بجدة Icon التخصصي يوقع اتفاقية للكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة Icon حملة رقابية على أسواق النفع العام والمسالخ في الشمالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم

في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 280 كجم قات مخدر بجازان

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٣ مساءً
في قبضة الأمن.. 4 مخالفين لتهريبهم 280 كجم قات مخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
الإطاحة بعصابة امتهنت لعب القمار وتنظيم السهرات الماجنة في جازان

الإطاحة بعصابة امتهنت لعب القمار وتنظيم السهرات الماجنة في جازان

سقوط مقذوفات حوثية على طوال #جازان تُصيب مواطنين ومقيمًا

سقوط مقذوفات حوثية على طوال #جازان تُصيب مواطنين ومقيمًا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان
السعودية اليوم

القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 137.5 كيلو حشيش في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 137.5 كيلو حشيش في جازان

السعودية اليوم
القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
السعودية اليوم

القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام...

السعودية اليوم
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم من القات بجازان
السعودية اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم...

السعودية اليوم
دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من القات بجازان
السعودية اليوم

دوريات المجاهدين تحبط تهريب 13 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
تنبيه من هطول أمطار وجريان للسيول في جازان
السعودية اليوم

تنبيه من هطول أمطار وجريان للسيول في...

السعودية اليوم
وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
السعودية اليوم

وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش...

السعودية اليوم
القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو...

السعودية اليوم