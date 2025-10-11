Icon

في قبضة الأمن.. 5 مخالفين لتهريبهم 18,749 قرص محظور و56 كجم حشيش

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٤٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم (18,749) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و (56) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة العارضة، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

