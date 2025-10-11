Icon

في قبضة الأمن.. 7 مخالفين لتهريبهم 105 كجم من القات المخدر

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٧ مساءً
في قبضة الأمن.. 7 مخالفين لتهريبهم 105 كجم من القات المخدر
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (105) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

