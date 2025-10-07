قصة تؤكد أهمية مصداقية المؤثرين على مواقع التواصل

أكد رائد الأعمال سامي الموسى على أهمية مصداقية المؤثرين في المحتوى الإعلاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن بعض المشاهير يرفضون الترويج لمنتجات أو مطاعم لا تستوفي معايير الجودة احترامًا لجمهورهم وثقتهم.

وأوضح الموسى خلال حديثه إلى قناة روتانا خليجية، أن “من المؤسف أن هناك من يروّج لمنتجات غير جيدة أو يمدح ما لا يستحق، في حين يحرص آخرون على الصدق وعدم تضليل المتابعين”.

وأضاف: “بعضهم يعطي طبق مطعم ويقول لذيذ جدًا، بينما اللحم أصلاً مستورد، وهذا نوع من الكذب والتزييف”.

وسرد الموسى موقفًا شخصيًا، قائلًا: “قد طُلب مني الإعلان عن منتج لم أجده لذيذًا، فرفضت وقلت لهم عدلوا في الجودة أولًا، لأن الفلوس اللي معي حلال، وما يصح أكذب علشان أخذها”.

وشدد على أن تقييم المنتجات يجب أن يكون نزيهًا وشفافًا، موضحًا أن “الزين يُقال عنه زين، والناس أذواق، لكن التلاعب بالمعلومات أو الكذب على الجمهور لا يليق بمهنة المؤثرين”.