قضاء الأطفال وقتًا طويلًا أمام الشاشات يقلص تحصيلهم الدراسي

أظهرت دراسة استمرت 15 عامًا، أن الأطفال الذين يقضون وقتًا طويلًا أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية معرضون بصورة أكبر لخطر الفشل في تحقيق طموحاتهم الدراسية.
وقال فريق من الباحثين في مستشفيات بكندا: “إن قضاء وقت طويل أمام الشاشات في مرحلة الطفولة المبكرة يرتبط بانخفاض درجات الأطفال في القراءة والرياضيات، في حين لم تتأثر مهارات الكتابة لديهم إلى حد كبير”.
ووجد الفريق أن قضاء الطفل ساعة واحدة يوميًا أمام الشاشة يرتبط بانخفاض بنسبة 10% في احتمالية تحقيق مستويات أكاديمية أعلى، وذلك بعد مقارنة بيانات أولياء الأمور حول الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة بأداء حوالي 3300 تلميذٍ في مدينة أونتاريو الكندية في اختبارات القراءة والرياضيات.
ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الطبية جاما نتورك أوبن العلمية، والتي بيَّنت ضرورة التدخلات المبكرة لتقليل وقت التعرض للشاشات للمساعدة في تحسين التحصيل الدراسي في المرحلة الابتدائية، وفقًا للباحثين.
وقالت مديرة مكتب جودة التعليم والمساءلة الذي يدير الاختبارات المدرسية المستخدمة في الدراسة جينيفر هوف: “إن النتائج تقدم رؤى مهمة حول كيفية تأثير تجارب الطفولة المبكرة مثل: قضاء الوقت أمام الشاشة على التحصيل الدراسي”.
وأشار الفريق إلى الحاجة إلى مزيد من البحث لتحديد مدى تفاوت التأثير على التحصيل الدراسي في ضوء تفاوت الوقت الذي يقضيه كل طفل أمام الشاشة إلى جانب نوع المحتوى الذي يشاهده الأطفال.