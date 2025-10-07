قمر الحصاد النادر.. أول قمر عملاق في 2025 يزين سماء السعودية 

رُصد فجر اليوم في سماء منطقة الحدود الشمالية “قمر الحصاد”، الذي يُعدّ أول قمرٍ عملاقٍ يشهده عام 2025م، وذلك لبلوغه مرحلة الاكتمال عند الساعة 6:48 من صباح الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م، وكان حينها على مسافةٍ تُقدَّر بنحو 361,455.9 كيلومترًا من الأرض، في مشهدٍ سماويٍّ بديعٍ جذب أنظار المهتمين بالفلك ومحبي الظواهر الطبيعية.

ويُطلق على هذا القمر اسم “قمر الحصاد” لأنه كان في الماضي يُساعد المزارعين على استكمال أعمال الحصاد ليلًا، مستفيدين من ضوئه الساطع الذي يمتد لساعاتٍ أطول من المعتاد.

ويُصنَّف هذا القمر بأنه “عملاق” لاقترابه النسبي من الأرض، ما يجعله يبدو أكبر حجمًا وأكثر سطوعًا من الأقمار المعتادة بنسبةٍ تصل إلى نحو 14%.

ويُعدّ ظهور “قمر الحصاد” هذا العام حدثًا فلكيًا نادرًا، إذ يجمع بين كونه القمر العملاق الأول في العام، ووقوعه على مدار الأرض حول الشمس (عقدة الصعود)، ما يجعله يشرق من اتجاه الشرق الحقيقي تقريبًا، ليُشكّل لوحةً تجمع بين الجمال العلمي والسحر البصري.