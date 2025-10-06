الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع سلمان للإغاثة يوزّع 754 سلة غذائية في محلية بورتسودان السودانية قمر الحصاد يزيّن سماء عسير ويجذب عشاق الظواهر الفلكية إطلاق عقد العمل الموحّد لتوثيق الحقوق والالتزامات مسام ينزع 1.319 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع إحباط تهريب 137.5 كيلو حشيش في جازان الموارد البشرية تعتمد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا 10 أعراض مبكرة لمرض باركنسون
رصدت عدسة “واس” مساء اليوم، ظهور قمر الحصاد في سماء منطقة عسير، حيث بدا القمر أكثر إشراقًا ووضوحًا وسط أجواء خريفية معتدلة، مما أتاح لعشاق الفلك فرصة توثيق هذا المشهد.
ويُعرف هذا الطور القمري بعدة تسميات، من أبرزها “قمر الحصاد”، إذ ارتبط الاسم تاريخيًا بمواسم حصاد المحاصيل الزراعية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حين كان المزارعون يستفيدون من نوره للعمل ليلًا في جمع المحاصيل قبل فصل الشتاء.
ويُطلق عليه أيضًا “قمر الصياد”، في إشارة إلى أن ظهوره يدل على منتصف موسم الخريف واقتراب دخول الشتاء، إذ تبدأ الحيوانات بالخروج من مخابئها بحثًا عن الغذاء، تزامنًا مع تساقط أوراق الأشجار وانخفاض درجات الحرارة.
ويُعد قمر الحصاد من الظواهر الفلكية التي تتكرر في هذا التوقيت من العام، وتُلاحظ بشكل واضح في سماء المملكة، ويحظى باهتمام هواة الفلك في مختلف مناطقها.