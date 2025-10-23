كأس نادي الصقور السعودي 2025 يعلن شروط وأحكام المشاركة في أشواطه

أعلن نادي الصقور السعودي عن شروط وأحكام المشاركة في أشواط مسابقة الملواح (300 متر) ضمن منافسات كأس نادي الصقور السعودي 2025، أحد أهم سباقات الصقور على مستوى المنطقة، الذي يقام في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر، ويستقطب الصقارين السعوديين.

وبيّن النادي أن أشواط الكأس مخصصة للفئات (حر، شاهين، جير شاهين، تبع جير، مثلوث جير، جير بيور بجميع خلطاته)، للفرخ والقرناس، وألا يقل عرض الصقر الشاهين عن 15 إنشًا، وألا يقل عرض الحر عن 16 إنشًا، وأن يكون تامًا وليس مثلوثًا.

ويتضمن الكأس عدة مسارات وهي: المسار الأول للمحليين (هواة وملاك)، حيث يُخصص أشواط للهواة المحليين الذين لم يحصلوا على 70 نقطة في آخر موسمين من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، أما أشواط الملاك المحليين فهي مخصصة للذين لم يحصلوا على 40 نقطة في آخر موسمين في أشواط المحترفين، أو الحاصلين على 70 نقطة فأكثر في أشواط الهواة في آخر موسمين من المهرجان.

أما المسار الثاني للمحليين (المحترفين والنخبة)، تُخصص فيه أشواط المحترفين المحليين للمتسابقين (الأفراد أو الشركات) الصاعدين من أشواط الملاك المحليين أو المنتقلين من أشواط النخبة أو المسجلين الجدد الذين لديهم الرغبة في المشاركة أو توديع صقورهم لدى المودعين السعوديين، أما أشواط النخبة المحليين فهي مخصصة للمتسابقين أو الفرق أو الشركات الراغبين بالتسجيل في هذا الشوط، أو الصاعدين من أشواط المحترفين.

واشترط النادي على المشترك الحضور شخصيًا للتسجيل خلال التواريخ التي يعلن عنها النادي، وألا يقل عمر المشترك عن 18 عامًا، ويشترط أن يكون الصقر المشارك في السباق مسجلًا باسم المالك الفعلي، وإحضار شهادة صحية تثبت خلو الصقر من إنفلونزا الطيور، على أن تكون صادرة من مركز مرخص، ولا تتجاوز مدتها 48 ساعة قبل السباق، مع التزام الصقار أو الداعي بارتداء الزي الوطني الرسمي داخل ميادين المسابقة.

وللاطلاع على تفاصيل أكثر عن الشروط والأحكام وضوابط المشاركة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لنادي الصقور السعودي: (www.sfc.org.sa).