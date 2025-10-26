Icon

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٣ مساءً
كاثرين كونولي تفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرلندية
المواطن - فريق التحرير

فازت المرشحة كاثرين كونولي في الانتخابات الرئاسية الإيرلندية التي جرت يوم الجمعة، بعد أن حصدت أكثر من 63% من الأصوات، وفق نتائج رسمية صدرت أمس.

وجاء فوز كونولي بفارق كبير على منافستها هيذر همفريز التي حصلت على 29.5% من الأصوات.

وستتولى كونولي بذلك رئاسة الجمهورية خلفًا لمايكل هيغينز، الذي شغل المنصب لولايتين متتاليتين منذ عام 2011 م.

