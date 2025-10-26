أمير الشرقية يُدشّن معرض وظائف 2025 وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات تقديم منتجات التبغ إقبال قياسي في انتخابات نيويورك البلدية الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5% أمر ملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء الصندوق العقاري يُودع مليارًا و61 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني كاثرين كونولي تفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرلندية تعليم الباحة يدعو الطلبة للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين خبير دولي يحذر من خطر المخلّفات الحربية في غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية النمسا
فازت المرشحة كاثرين كونولي في الانتخابات الرئاسية الإيرلندية التي جرت يوم الجمعة، بعد أن حصدت أكثر من 63% من الأصوات، وفق نتائج رسمية صدرت أمس.
وجاء فوز كونولي بفارق كبير على منافستها هيذر همفريز التي حصلت على 29.5% من الأصوات.
وستتولى كونولي بذلك رئاسة الجمهورية خلفًا لمايكل هيغينز، الذي شغل المنصب لولايتين متتاليتين منذ عام 2011 م.