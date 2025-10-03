Icon

كاوست تطلق مسابقة الرياضيات لاكتشاف المواهب الوطنية

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢١ مساءً
المواطن - واس

أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم، مسابقة كاوست للرياضيات (KMC)، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة لاكتشاف ورعاية الطلاب الأكثر تميزًا في الرياضيات من المرحلتين المتوسطة والثانوية.

معايير دولية

وتمنح المسابقة التي تنطلق وفق معايير دولية في مجالات الجبر والهندسة والتركيبات ونظرية الأعداد، فرصة الفوز بجوائز قيمة والمشاركة في المخيم الصيفي للرياضيات بجامعتي كاوست وكامبريدج خلال صيف 2026، إضافة إلى توفير مسار مباشر للانضمام إلى برامج أكاديمية كاوست لما قبل الجامعة، ويستمر التسجيل حتى 9 نوفمبر 2025، على أن تُعقد الجولة الإقليمية في 13 ديسمبر في عدة مدن سعودية، فيما تستضيف كاوست الجولة النهائية من 3 إلى 5 أبريل 2026.

ودعت الجامعة الطلاب المؤهلين وأولياء أمورهم والمدارس العامة والخاصة إلى التسجيل والمشاركة عبر رابط الموقع: هنا.

