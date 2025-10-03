وظائف شاغرة بشركة CEER لصناعة السيارات وظائف شاغرة في شركة الفنار وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية كاوست تطلق مسابقة الرياضيات لاكتشاف المواهب الوطنية ضبط مواطن رعي 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم القابضة حماس تؤكد قبول خطة ترامب وترحب بها مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز ونادي الصقور لتعزيز الموروث الثقافي مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) اليوم، مسابقة كاوست للرياضيات (KMC)، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المملكة لاكتشاف ورعاية الطلاب الأكثر تميزًا في الرياضيات من المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وتمنح المسابقة التي تنطلق وفق معايير دولية في مجالات الجبر والهندسة والتركيبات ونظرية الأعداد، فرصة الفوز بجوائز قيمة والمشاركة في المخيم الصيفي للرياضيات بجامعتي كاوست وكامبريدج خلال صيف 2026، إضافة إلى توفير مسار مباشر للانضمام إلى برامج أكاديمية كاوست لما قبل الجامعة، ويستمر التسجيل حتى 9 نوفمبر 2025، على أن تُعقد الجولة الإقليمية في 13 ديسمبر في عدة مدن سعودية، فيما تستضيف كاوست الجولة النهائية من 3 إلى 5 أبريل 2026.
ودعت الجامعة الطلاب المؤهلين وأولياء أمورهم والمدارس العامة والخاصة إلى التسجيل والمشاركة عبر رابط الموقع: هنا.