كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين رقم (55) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447هـ.
ويمكن الاطلاع على نتائج المرشحين عبر منصة “أبشر- توظيف” من خلال الرابط التالي “https://jobs.sa”.
إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447 هـ عبر منصة (أبشر- توظيف): https://t.co/ORgXqVHZzw . pic.twitter.com/3nicdMeyQz
— وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) October 27, 2025