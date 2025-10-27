Icon

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٧ مساءً
كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين رقم (55) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447هـ.

ويمكن الاطلاع على نتائج المرشحين عبر منصة “أبشر- توظيف” من خلال الرابط التالي “https://jobs.sa”.

