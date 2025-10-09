كود الطرق يعزز التكامل مع منظومة النقل العام على شبكة الطرق

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يتضمن معايير فنية تعزز من تكامل شبكة الطرق مع منظومة النقل العام، وذلك ضمن جهود الهيئة لرفع كفاءة البنية التحتية ودعم النقل بكافة أنماطه في المملكة.

وأكدت الهيئة أن الكود يراعي في معاييره تحديد مسارات مخصصة لحافلات النقل العام تسهيلًا لحركة المرور وتقلل من التأخير، كما يراعي توفير محطات قريبة من المرافق الخدمية كالمستشفيات والمدارس والمراكز التجارية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل.

ويهدف لدعم خيارات النقل المتعدد من خلال تخطيط وتصميم طرق تتيح الربط الفعّال بين الحافلات والقطارات وبقية وسائط النقل، وذلك ضمن إطار متكامل يعزز من كفاءة التنقل في المدن والمناطق الحيوية.

يُذكر أن كود الطرق السعودي يُعد مرجعًا فنيًا موحدًا لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل الطرق في المملكة، ويأتي ضمن مستهدفات الهيئة العامة للطرق الرامية إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة والاستدامة في قطاع الطرق.