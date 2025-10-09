Icon

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي Icon تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يراعي معاييره تحديد مسارات مخصصة لحافلات النقل العام

كود الطرق يعزز التكامل مع منظومة النقل العام على شبكة الطرق

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٧ مساءً
كود الطرق يعزز التكامل مع منظومة النقل العام على شبكة الطرق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يتضمن معايير فنية تعزز من تكامل شبكة الطرق مع منظومة النقل العام، وذلك ضمن جهود الهيئة لرفع كفاءة البنية التحتية ودعم النقل بكافة أنماطه في المملكة.

وأكدت الهيئة أن الكود يراعي في معاييره تحديد مسارات مخصصة لحافلات النقل العام تسهيلًا لحركة المرور وتقلل من التأخير، كما يراعي توفير محطات قريبة من المرافق الخدمية كالمستشفيات والمدارس والمراكز التجارية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل.

قد يهمّك أيضاً
مقاوم للانزلاق.. 4 معايير موحدة لتصميم ممرات المشاة المرتفعة

مقاوم للانزلاق.. 4 معايير موحدة لتصميم ممرات المشاة المرتفعة

4 مواصفات لمواقف سيارات ذوي الإعاقة

4 مواصفات لمواقف سيارات ذوي الإعاقة

ويهدف لدعم خيارات النقل المتعدد من خلال تخطيط وتصميم طرق تتيح الربط الفعّال بين الحافلات والقطارات وبقية وسائط النقل، وذلك ضمن إطار متكامل يعزز من كفاءة التنقل في المدن والمناطق الحيوية.

يُذكر أن كود الطرق السعودي يُعد مرجعًا فنيًا موحدًا لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل الطرق في المملكة، ويأتي ضمن مستهدفات الهيئة العامة للطرق الرامية إلى تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة والاستدامة في قطاع الطرق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد